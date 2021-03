Non cala abbastanza velocemente il numero dei decessi da coronavirus e resta sempre troppo alto il numero dei nuovi casi di contagio in Liguria.

E’ il bilancio che emerge dalla lettura del bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa la situazione della pandemia.

Liguria in zona gialla tranne a ponente e scuole superiori chiuse, da oggi, per l’aumento dei casi di positività nella popolazione ligure più giovane.

Sei i decessi registrati nell’ultimo bollettino e 384 nuovi casi di contagio scoperti con 4.460 tamponi molecolari e 1.623 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila residenti.

Questi i dati relativi ai nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 67

SAVONA (Asl 2): 111

GENOVA Asl 3:142

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 19

LA SPEZIA (Asl 5): 42

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 957.177 4.460 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 122.877 1.623 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 80.400 384 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.278 99

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.053 LA SPEZIA 826 IMPERIA 1.172 GENOVA 2.910 Residenti fuori Regione/Estero 127 altro/in fase di verifica 190 TOTALE 6.278

Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 568 61 3 ASL1 106 11 3 ASL2 100 11 6 San Martino 132 20 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 45 3 -1 Ospedale Gaslini 7 0 0 ASL3 globale 71 5 0 ASL 3 Villa Scassi 71 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 39 6 -3 ASL4 Sestri Levante 39 6 -3 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 68 5 -2 ASL5 Sarzana 68 5 -2 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5.305 10 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 70.435 279 Deceduti* 3.687 6



* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo 1 03/03/2021 F 69 Ospedale Sarzana 2 04/03/2021 F 85 ASL 2 – ospedale Albenga 3 05/03/2021 M 75 HSM 4 05/03/2021 M 71 HSM 5 06/03/2021 M 79 HSM 6 06/03/2021 F 86 ASL1 – Ospedale di Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.065 ASL 2 1.086 ASL 3 1.731 ASL 4 379 ASL 5 1.026 Liguria 6.287



Dati dei vaccini Covid 07/03/2021

202.780 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 142.862 Somministrati 70% Percentuale vaccini somministrati su consegnati