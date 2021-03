Genova – Ha deciso di denunciare l’ex compagno che l’aveva minacciata di morte con una pistola a poche ore dall’8 marzo. Ha trovato la forza di dire basta a mesi di messaggi violenti, minacce psicologiche e agguati ed ha deciso di chiamare la polizia e di segnalare il comportamento sempre più pericoloso e minaccioso dell’ex compagno che proprio non voleva accettare la fine del loro rapporto.

Lui, 40enne residente nel centro città, era arrivato a minacciarla con una pistola intimandole di tornare con lui o di prepararsi al peggio.

Una scena che ha fatto scattare nella vittima un terrore tale da indurla a farsi proteggere prima che fosse troppo tardi.

La donna si è recata dalla polizia e ha raccontato tutto ed immediatamente è scattata la macchina delle indagini che ha subito portato ad una perquisizione in casa dell’uomo che però non ha portato al ritrovamento dell’arma.

Per ora, nei suoi confronti è scattato un ordine di restrizione che gli impedisce di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi che frequenta e, in caso di violazione dell’obbligo, scatteranno le manette.