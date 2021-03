Genova – L’Aifa, l’Agenzia per il Farmaco italiana, ha fatto sapere di aver disposto la sospensione immediata del vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca.

Una decisione che, come specificato dalla stessa agenzia, ha carattere precauzionale e temporaneo ed è valida per tutto il territorio nazionale.

Una decisione che arriva dopo la sospensione disposta anche da altri paesi europei dopo segnalazioni di eventi avversi di trombosi ed embolie.

Dopo la morte di due persone, l’Aifa aveva sospeso un solo lotto del vaccino per effettuare le verifiche del caso che al momento non ha non evidenziato correlazioni gli eventi.

L’agenzia Europea per i medicinali (EMA) da giorni ribadisce la sicurezza del siero di AstraZeneca, considerato un vaccino sicuro.

Nella mattinata di domani, secondo quanto riportato da diversi siti, sarà dato un nuovo giudizio da parte dell’autorità europea.

Anche l’Oms, l’organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere che il vaccino AstraZeneca è sicuro e non c’è ragione di sospendere la somministrazione soprattutto in virtù dei dati che non evidenziano l’incidenza di eventi avversi gravi.