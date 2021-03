Genova – Continuano senza sosta, anche nei giorni festivi, i lavori per l’ampliamento del nodo ferroviario tra le stazioni di Brignole e di Principe.

Lavori che da mesi tengono sveglio un intero quartiere creando non pochi disagi ai residenti.

Le prime segnalazioni, arrivate nel mese di settembre dello scorso anno, nel giro di qualche settimana si sono moltiplicate e numerosi sono stati gli esposti che gli abitanti della zona hanno inoltrato agli uffici comunali di competenza ma nulla è cambiato.

“Continuiamo a sentire rumori anche di notte – raccontano i residenti – siamo esasperati. Le risposte che ci arrivano non sono esaustive e qualcuno segnala crepe nei muri”.

Una situazione che potrebbe durare ancora diversi mesi.

I lavori in corso, realizzati dal consorzio Cociv come General Contractor del progetto del nodo genovese Terzo Valico, si stanno svolgendo in direzione della stazione di Principe e le talpe in azione nel sottosuolo si trovano tra via Palestro e corso Solferino.

Secondo quanto si è potuto apprendere finora, entro il mese di maggio saranno attraversate corso Magenta e salta Santa Maria della Sanità, ma i residenti sono allo stremo.

“Non abbiamo mai chiesto l’interruzione dei lavori – ribadiscono – capiamo bene quanto siano importanti. Chiediamo solo di veder garantito il diritto al riposo, senza essere svegliati nel cuore della notte dalle trivelle che lavorano. Di giorno, con i rumori quotidiani, è più facile convivere con il brusio delle talpe. La notte il suono cupo e continuo diventa insopportabile”.

Il Comune di Genova ha concesso una deroga al cantiere, come fatto sapere da Rfi, per cui è consentito il lavoro di scavo nella fascia oraria dalle 7 alle 24, mentre di notte sono interdette tutte le lavorazioni che potrebbero creare maggiore disturbo.

Nonostante questo, in tantissimi continuano a segnalare rumori notturni.

I tecnici, intanto, continuano il monitoraggio quotidiano per verificare l’impatto acustico e gli effetti che gli scavi delle gallerie hanno sulle abitazioni.

Per seguire l’avanzamento dei lavori è possibile cliccare qui e seguire le indicazioni riportate sul sito del Comune di Genova.

Vi riproponiamo un video registrato alcuni mesi fa da una nostra lettrice che testimonia il rumore costante che si percepisce all’interno delle abitazioni della zona.