Genova – Lavori 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi, per l’ampliamento ferroviario.

Stanno continuando i disagi per i residenti di alcune zone del quartiere di Castelletto che da mesi oramai convivono con il rumore delle trivelle a ogni ora.

Una situazione iniziata alla fine del mese di settembre con la ripresa dei lavori per il sestuplicamento del nodo ferroviario tra Principe e Brignole, fermo da circa due anni e ripreso proprio quest’estate.

Rumori continui, che si protraggono giorno e notte, anche nei giorni festivi e che stanno letteralmente levando il sonno ai cittadini nelle zone di corso Solferino, via Mameli e nei dintorni di Villa Gruber.

Da diverse settimane, come denunciato dagli abitanti, il rumore causato dal cantiere interferisce con le attività quotidiane ma, soprattutto, impedisce un corretto riposo.

“Il rumore è forte e spesso non permette di dormire la notte – raccontano i residenti – Diventa difficile anche lavorare da casa o, banalmente, guardare la televisione”.

Numerosi sono stati gli esposti presentati dai residenti all’Ufficio Acustica del Comune di Genova nella speranza che possano essere messe in atto delle azioni di mitigazione del rumore causato da cantiere.

Alcune settimane fa sono stati condotti dei sopralluoghi e, dopo un iniziale posticipo nell’orario di avvio del cantiere durante i fine settimana, nei giorni scorsi le operazioni di scavo sono partite già alle 7 del mattino e sono proseguite per tutta la notte.

L’ultima denuncia in ordine di tempo riguarda la giornata di ieri, martedì 8 dicembre, con l’avvio dei lavori la mattina presto e il proseguo fino a tarda notte.

I residenti della zona ci hanno raccontato di aver più volte chiesto la data prevista per la fine dei lavori e di aver sollecitato tramite numerosi esposti il rispetto delle ore di silenzio per poter riposare la notte.

Il cantiere per l’ampliamento del nodo ferroviario, affidato quest’estate al Consorzio COCIV e riavviato dopo il fermo di oltre un anno e mezzo, sta proseguendo nell’area compresa tra corso Magenta all’incrocio con Salita Santa Maria della Sanità, via Cesare Corte, via Mameli e corso Solferino, saranno interessate via Assarotti, via Lanata, via Durazzo e via Peschiera per il collegamento alla stazione di Genova Brignole.

I cantieri riguardano le gallerie Colombo e San Tommaso e, stando al cronoprogramma pubblicato sul sito di Regione Liguria, i lavori dovrebbero avere una durata complessiva di 30 mesi.

Per seguire l’avanzamento dei lavori è possibile cliccare qui e seguire le indicazioni riportate sul sito del Comune di Genova.