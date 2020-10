Genova – Monta la protesta tra i residenti di Castelletto che da settimane continuano a convivere con il rumore proveniente dal cantiere del nodo ferroviario giorno e notte.

A togliere il sonno al quartiere i lavori per l’ampliamento delle gallerie tra le stazioni Brignole e Principe, ripartiti quest’estate dopo l’incarico al Consorzio Cociv.

Il cantiere sta proseguendo nella zona sottostante a Villa Gruber ma l’attività 24 ore al giorno per sette giorni a settimana si sta rivelando insostenibile per la gente.

“Si sentono martelli pneumatici giorno e notte, anche la domenica”, hanno raccontato gli abitanti della zona compresa tra corso Magenta e corso Solferino.

“La notte i rumori sono continui, è impossibile dormire” racconta ancora una residente costretta a utilizzare i tappi per avere qualche ora di riposo.

E le istituzioni, più volte interpellate ancora nessuna risposta.

Decine sono state le mail in cui i cittadini hanno chiesto informazioni sull’avanzamento dei lavori e sul non rispetto delle ore di silenzio ma le risposte pervenute finora non evidenziano date, non rispondendo di fatto al quesito.

“Abbiamo più volte chiesto che ci venga dato un termine per i lavori. Non stiamo sostenendo che non si debba proseguire con il cantiere, chiediamo solo di poter vedere rispettate le ore di silenzio per poter riposare la notte”.

Di seguito pubblichiamo il video che ci ha inviato una residente registrata alle 21.30 di ieri sera.