Genova – E’ stato notato mentre abbassava la saracinesca di un bar in via Giovanni Tommaso Invrea e dopo un inseguimento, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto questa notte.

L’uomo, in 25enne pluripregiudicato, è stato notato dagli agenti mentre stava abbassando la saracinesca di un bar con un piede mentre tra le braccia teneva un oggetto ingombrante.

I poliziotti hanno capito che non si trattava del proprietario del locale e hanno deciso quindi di procedere al controllo.

Alla vista delle divise, il ragazzo ha iniziato a correre, abbandonando dietro a un bidone spazzatura l’oggetto che teneva in mano.

Gli uomini della polizia hanno poi recuperato l’oggetto, il cassetto del registratore di cassa del bar, colmo di monete.

Dopo aver diramato la descrizione dell’uomo via radio, altre volanti si sono messe alla ricerca dell’uomo, fermandolo poco dopo in via Galata.

Con sé aveva 240 euro, la cui provenienza non è stata chiarita.

Da un controllo condotto dagli agenti, è emerso che i locali del bar erano stati completamente rovistati e che mancavano 50 euro custoditi nel registratore.

Il 25enne pochi giorni fa era stato pizzicato dai poliziotti mentre era intento a rubare in un negozio di via Colombo e, solo ieri, è stato denunciato per invasioni di terreni ed edifici.