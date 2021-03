Restano gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di 10 anni che ieri è rimasto ustionato mentre giocava con del liquido infiammabile vicino alla sua abitazione a Rezzoaglio, nell’entroterra di Chiavari.

Il ragazzino stava giocando con un accendino e il liquido infiammabile quando la tuta che indossava ha preso fuoco provocandogli terribili ustioni al corpo.

Le urla hanno fatto accorrere la madre e i fratelli che lo hanno subito soccorso e poco dopo è intervenuto il 118 con l’elicottero che lo ha trasferito d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

Indagini in corso per accertare come sia avvenuto l’incidente e se vi siano responsabilità.