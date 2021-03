Genova – Nuova manifestazione di protesta dei Ristoratori e delle categorie danneggiate dalle chiusure legate al coronavirus. I manifestanti si sono radunati in piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione Liguria, tra gli obiettivi della protesta e si sono poi mossi per le vie del centro con striscioni e slogan che inneggiano alla “Protesta Ligure” e bloccando di fatto il traffico al loro passaggio.

In corso un gioco di tattiche con le forze dell’ordine che hanno indicazione precisa di non far salire sulla Sopraelevata il corteo e diversi presidi, con agenti in assetto anti sommossa e scudi di plexiglass presidiano gli ingressi della Foce e di via delle Casacce e di Sampierdarena.