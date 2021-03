Vernazza – Si è appoggiato ad una ringhiera metallica e si è accasciato a terra, colpito da una scarica elettrica. Vittima dell’incredibile incidente un ragazzo di 14 anni che sabato sera si trovata con amici nella località delle Cinque Terre.

Il ragazzo è stato subito soccorso dagli amici e poi dal 118 che lo ha trasferito d’urgenza in ospedale, a La Spezia.

Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato un cavo elettrico dell’illuminazione pubblica a rilasciare la scarica, forse a causa di un guasto.

Le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi ma la notizia ha suscitato molte polemiche.

L’episodio è avvenuto lungo la scalinata dietro la chiesa di Vernazza e sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.