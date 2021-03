Genova – Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 in tutta Italia e tra le disposizioni decise con l’ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato deciso che le dosi residue a fine giornata, se non conservabili, vengano somministrate a soggetti disponibili al momento.

L’ospedale San Martino, hub di riferimento per la Liguria, ha deciso i criteri per i “riservisti”, cioè persone disponibili a essere vaccinate all’ultimo seguendo sempre l’ordine di priorità individuato dal Piano Nazionale.

L’ospedale Policlinico ha quindi fatto sapere che, visto che ogni giorno le dosi residue degli ambulatori vaccinali non supereranno mai le 5 unità, saranno adottati i criteri di arruolamento che seguono:

pazienti estremamente vulnerabili già in trattamento presso il Policlinico.

pazienti over 80 prenotati dal CUP presso gli ambulatori vaccinali del Policlinico.

Dipendenti di ditte in appalto che prestano servizio all’interno della struttura.

​