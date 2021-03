Genova – Cassa integrazione per quasi 50 milioni di euro, nel 2020, per il solo comparto dell’Artigianato della Liguria. E’ il tragico bilancio della crisi economica che si sta abbattendo sul tessuto economico della nostra regione fotografato dagli enti che stanno lavorando per far fronte all’emergenza.

È pari a 49.914.017,97 euro la cifra lorda che 5.368 imprese liguri nel 2020 hanno ricevuto dal Fondo dell’artigianato (Fsba), gestito all’interno dell’Ente bilaterale ligure (Eblig), costituito dalle associazione artigiane e sindacali della Liguria, per la cassa integrazione dei loro 17.056 dipendenti con causale Covid-19.

Dei 17.056 lavoratori il 61,60% sono uomini e il 38,40% donne. Il 23,63% hanno fino a 30 anni. Delle 5.368 aziende 862 hanno utilizzato fino a 30 giorni di sospensione, 3.041 da 31 a 90 giorni, 1.101 da 91 a 180 giorni e infine 391 oltre i 180 giorni. I settori maggiormente coinvolti sono: metalli e meccanica, servizi, edilizia e installazione, alimentari.

Sono invece complessivamente 752.254 i dipendenti coinvolti a livello nazionale con un importo erogato di 2.187.850.098,80 euro.

«Una richiesta eccezionale da parte delle impese liguri – sottolinea Luca Costi, presidente dell’Ente Bilaterale – a cui Fsba, il nostro fondo degli artigiani, ha risposto con grande celerità non appena ricevute le risorse ministeriali, a testimonianza della capacità delle parti sociali di essere al fianco del sistema impresa in modo efficace ed efficiente».

Numeri in calo in questi primi mesi del 2021, con 285 aziende e 1.081 lavoratori richiedenti a gennaio, con un aumento nel mese di febbraio: 966 aziende e 3.497 dipendenti. Cambiano leggermente anche i settori

richiedenti: servizi, metalli e meccanica, alimentari, edilizia e installazione

«L’ultimo decreto sostegni – spiega Piero Billò, vicepresidente Eblig – proroga la cassa integrazione in deroga per un periodo pari a 28 settimane tra il primo aprile e il 31 dicembre 2021 e stanzia 1.100 milioni di euro per i fondi di solidarietà bilaterale, tra cui Fsba».

Parallelamente l’Eblig ha stanziato 350mila euro per le imprese e loro dipendenti, in regola con i versamenti, per interventi effettuati nel 2020 su “incremento e mantenimento occupazione”; “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione”, “riduzione premio Inail”, “imprese colpite dal Covid-19”, “maternità” e “carenza dei primi tre giorni di malattia”.

«Ricordiamo che le domande di contributo – conclude Laura Viacava, direttore Eblig – potranno essere presentate gratuitamente fino al 15 maggio 2021 agli sportelli dell’Ente nelle sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure sul nostro sito www.eblig.it».