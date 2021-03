Genova – Due gravi incidenti nelle ultime ore, nei cantieri per il Terzo Valico che collegherà Genova con l’area di interscambio merci a Novi Ligure.

Il primo incidente è avvenuto nella notte, poco dopo le 3,30 all’interno della galleria in costruzione nella zona di Brignole.

Per cause ancora in via di accertamento un camion si è schiantato contro la parete della galleria e l’uomo alla guida è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco hanno estratto l’operaio dal mezzo per poi affidarlo alle cure del personale del 118.

In corso i rilievi della Asl per accertare il rispetto delle norme di sicurezza. L’uomo soccoro non avrebbe riportato gravi ferite.

Ben più grave, invece, l’incidente avvenuto poche ore dopo a Fraconalto, poco oltre il confine tra Liguria e Piemonte, in provincia di Alessandria, sempre lungo la linea del Terzo valico in costruzione.

Un operaio è stato travolto da una escavatrice ed è stato soccorso dal 118 con terribili ferite ad una gamba.

Trasferito d’urgenza all’ospedale di Torino, l’uomo ha perso una gamba, amputata dai medici perchè irrimediabilmente compromessa.

I sindacati hanno indetto lo sciopero nei cantieri del Terzo valico nella giornata di domani, lunedì 29 marzo, per chiedere più sicurezza e controlli nel cantiere e il rispetto delle norme che evitano questo genere di situazioni.

Due diverse indagini sono state aperte dagli ispettori del Lavoro proprio per accertare il rispetto delle normative di sicurezza.