Genova – Nuovo pesante ritardo, nonostante le ripetute rassicurazioni e i ripetuti rinvii, per la costruzione del nuovo ponte del Lagaccio.

La struttura, nonostante i lavori accelerati nelle ultime settimane, non è stato consegnato entro fine marzo come più volte promesso dal Comune di Genova che già aveva dovuto ammettere altri tre ritardi sui tempi di marcia.

I residenti sorvegliano a distanza le operazioni di costruzione e segnalano un forte incremento dei lavori nelle ultime settimane di marzo ma non è stato rispettato nemmeno l’ultimo impegno del Comune di consegnare l’opera per i collaudi entro fine marzo.

(Leggi articolo qui:Nuovo ritardo per il Ponte del Lagaccio, residenti: qui il modello Genova non arriva – Liguria Oggi

Ennesima brutta figura per chi si era impegnato a consegnare il ponte entro lo scorso autunno e nuove polemiche per i tempi di costruzione di un ponte che evidentemente sono ben diversi da quelli del “Modello Genova”.

Mentre i residenti si domandano come mai in periferia non ci siano le stesse attenzioni che si usano verso altre strutture, ci si domanda anche cosa sarebbe successo che, nell’agosto del 2018, dopo ripetute rassicurazioni dei tecnici, non ci si fosse “impuntati” a chiedere le perizie che hanno poi evidenziato quello che i residenti sostenevano da anni: il ponte stava sprofondando.

Leggi articolo maggio 2018: Lagaccio – Il ponte don Acciai preoccupa i residenti – Liguria Oggi