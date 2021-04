Genova – Ha notato gli agenti della Polizia mentre camminavano tra le vie del centro storico, ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato e arrestato perché sorpreso con della cannabis.

E’ accaduto in piazza Stella, nel centro storico di Genova, ieri mattina.

Qui un uomo di 36 anni, notando gli agenti del Commissariato Centro impegnati nel controllo del territorio, ha tentato di allontanarsi.

L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno seguito e fermato trovandolo in possesso di 13 involucri contendenti circa 16 grammi i cannabis che l’uomo, pluripregiudicato, aveva nascosto nella cover del cellulare.

Per lui è scattato l’arresto e il processo per direttissima è stato fissato per la mattinata odierna.