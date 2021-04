Altri 6 decessi e 412 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa lo stato dell’emergenza sanitaria in corso nella nostra regione.

Se i decessi fanno registrare una tendenza alla diminuzione preoccupa il numero dei nuovi contagi che resta piuttosto alto a fronte di 4.338 tamponi molecolari e 1.662 tamponi antigenici rapidi.

Questi, nel dettaglio, i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 88

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA (Asl 3): 174

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 37

LA SPEZIA (Asl 5): 63

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1