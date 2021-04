Camporosso (Imperia) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato nella tarda serata di ieri a Camporosso, in provincia di Imperia.

Un’auto con a bordo cinque ragazzi che stava percorrendo la Strada degli Olandesi, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è volata fuori strada in località Ciazze.

La vettura è finita in una fascia e, fortunatamente, nessuno dei cinque giovani è rimasto ferito nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ventimiglia che hanno effettuato i rilievi del caso e accertato lo stato fisico del conducente.

Gli uomini dell’Arma dovranno anche verificare il motivo per cui i giovani si trovavano sulla stessa auto oltre l’orario consentito.