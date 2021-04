Genova – Gli eventi di trombosi sono effetti collaterali molto rari del Vaccino AstraZeneca.

Questo quanto ferito dall’EMA durante la conferenza stampa per la revisione del comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.

Dopo le spiegazioni di EMA, che sottolinea ancora come i benefici del vaccino superino di gran lunga i rischi, i ministri della Salute nelle nazioni europee si incontreranno per decidere una strategia comune da adottare.

L’EMA ha rilevato che, per il momento, la maggior parte dei casi finora segnalati ha riguardato donne di età inferiore ai 60 anni, con eventi avversi che si sono registrati entro due settimane dalla prima dose.