Genova – Lutto nel mondo della Fotografia per la morte di Giuliana Traverso, 90 anni, una delle fotografe italiane più famose e apprezzate anche all’estero.

Oltre alle indubbie qualità artistiche e tecniche, Giuliana Traverso era conosciuta per la sua scuola di Fotografia indirizzata prevalentemente alle donne. Una scelta che l’aveva portata nel 1968, a creare il corso “Donna Fotografa” che ha permesso a molte giovani donne di affacciarsi con successo o anche solo per hobby amatoriale al mondo della Fotografia.