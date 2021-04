Genova – Un blitz dei Ristoratori nel centro di Genova sotto la sede della Regione Liguria.

Un gruppo di manifestanti ha raggiunto il porticato della Regione con una tenda e delle catene e ha avviato un presidio fisso che proseguirà ad oltranza sino a quando il Governo non ascolterà le proteste e le richieste di aiuto.

Il blitz è stato organizzato dopo il fallimento delle manifestazioni a Roma e che non hanno portato all’atteso confronto con le istituzioni.

I manifestanti sono arrivati in piazza De Ferrari con una tenda ed hanno annunciato che resteranno in presidio, giorno e notte, sino a quando non ci sarà un confronto diretto con le istituzioni locali e nazionali.

notizia in aggiornamento