Genova – Si è accorto di essere stato derubato del portafogli, ha rintracciato l’uomo che lo aveva derubato e ha preteso la restituzione del denaro dando vita a una lite che ha attirato l’attenzione della Polizia.

Così un 28enne è stato denunciato per i reati di furto e ricettazione.

E’ accaduto ieri sera nella zona di via Turati dove gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per un’accesa discussione tra due persone.

Uno di loro ha riferito ai poliziotti che domenica aveva parlato e bevuto con il 28enne in via della Mercanzia, sotto il ponte della Sopraelevata.

Dopo che questi si è allontanato si è accorto di non avere più il portafoglio in tasca, ritrovandolo poco distante senza i 320 euro che erano custoditi all’interno.

Sicuro di essere stato derubato dal ragazzo con il quale aveva parlato poco prima, si è messo a cercarlo senza trovarlo.

Ieri lo ha incrociato in via Turati, il derubato ha chiesto al 28enne la restituzione del denaro e tra i due è scaturita la lite terminata con l’arrivo della Polizia.

Portato in Questura per l’identificazione, il 28enne, che ha diversi precedenti, è stato trovato con un cellulare di cui non ha saputo fornire spiegazioni circa il possesso e che, dai successivi accertamenti, è risultato rubato ieri in un negozio del centro commerciale Fiumara.