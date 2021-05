Genova – Ciclisti in Sopraelevata nonostante i divieti ed in barba alle telecamere di sorveglianza. E’ successo ancora e questa volta, a pedalare in pieno giorno e in gruppo, è stato un team di ciclisti sportivi.

Gli automobilisti li hanno sorpresi ieri mattina, sulla carreggiata verso ponente, ma le segnalazioni arrivano anche nel senso contrario, segno che la Sopraelevata viene usata dai ciclisti sportivi sia per andare che per tornare dagli allenamenti.

Come sempre non è dato sapere – e nessuno lo conferma o smentisce alla Redazione di LiguriaOggi.it – se i ciclisti siano stati fermati e sanzionati grazie alle numerose telecamere che dovrebbero sorvegliare l’intero percorso e che, sempre più spesso, inquadrano veicoli e persone che sulla Sopraelevata non dovrebbero esserci.

Di certo, come nel caso dei monopattini più volte filmati sulla strada, non ci saranno sanzioni “a domicilio” visto che i mezzi “smart” non sono obbligati ad essere riconoscibili come ci si aspetterebbe in un Paese civile.

Il numero delle segnalazioni è ormai talmente alto da meritare l’attenzione di chi dovrebbe verificare e controllare il corretto uso della strada.

Nel frattempo c’è chi si prodiga a consigliare ai propri iscritti di inviare foto e video di infrazioni sanzionabili (grazie alla targa) compiendo di fatto un illecito penale per la violazione della privacy del proprietario del veicolo targato.

Il tutto pubblicamente e senza che la cosa susciti reazioni di garanzia dei diritti o moti di “orgoglio” da parte di chi ogni giorno è chiamato a garantire il rispetto delle regole da parte di tutti, con o senza il motore e le targhe.



