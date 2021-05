Genova – Un’altra mattinata no per le autostrade della Liguria che sin dalle prime ore si riempiono di code e rallentamenti per i cantieri e gli scambi di carreggiata e anche per un incidente avvenuto sulla A26 Voltri Gravellona Toce.

Un Tir si è fermato per un guasto sulla A26 in un punto dove i lavori costringono ad uno scambio di carreggiata e il mezzo pesante ha bloccato il traffico.

La coda si è immediatamente formata in entrambe le direzioni.

Coda viene segnalata anche sull’autostrada A12 Genova Livorno tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, sempre a causa di restringimenti della carreggiata che provocano un imbottigliamento.

Coda anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra l’allacciamento con la A12 Genova – Livorno e Busalla e in direzione contraria, verso mare, tra Busalla e Bolzaneto.