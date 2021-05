Genova – Una maratona on line di video di giovani e disegni di bambini per dire #graziemamme. Domenica 9 maggio, dalle 10 alle 17, in occasione della Festa della mamma, sulla pagina facebook di Agenzia per la famiglia Comune di Genova, verranno pubblicati alcuni contributi realizzati dai ragazzi dell’Istituto Marco Polo, del Liceo Coreutico Gobetti, del Liceo Classico D’Oria e dei bambini del centro educativo Centro Storico Ragazzi. Aprirà la maratona online il video di auguri del Sindaco di Genova Marco Bucci.

“In occasione della Festa della mamma – dichiara Simonetta Saveri Responsabile dell’Agenzia per la famiglia Comune di Genova – vogliamo dire con semplicità e con tanto cuore il nostro #graziemamme. Un riconoscimento e un ringraziamento al loro amore, al loro sorriso e alla loro fatica. Dare voce ai giovani ci è sembrato il modo più autentico per farlo”.

Come già per la Festa del papà, lo scorso 19 marzo, l’idea è festeggiare le mamme nel giorno loro dedicato per esprimere riconoscenza per la presenza quotidiana, in particolare in quest’ultimo anno in cui proprio le mamme sono state le figure che all’interno della famiglia si sono fatte maggiormente carico delle necessità e dei nuovi bisogni determinati dalle regole sociali imposte dalla pandemia (cure familiari e supporto scolastico in particolare).

I contributi dell’iniziativa #graziemamme sono realizzati sulla base della consapevolezza che le prove più dure si superano insieme e curando le relazioni interpersonali: un aspetto importante di tale cura è poter dire “grazie”, soprattutto a chi ci è più vicino e condivide la vita quotidiana.