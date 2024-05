Genova – Disagi alla circolazione in questi ultimi minuti tra le vie del centro città. Poco prima delle ore 10, infatti, un camion che stava percorrendo via Carcassi avrebbe colpito un’auto parcheggiata rimanendo poi bloccato.

Al momento non è chiaro se il veicolo colpito fosse posteggiato in modo regolare o meno. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite nell’impatto.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico. Gli agenti della polizia locale giunti sul posto hanno momentaneamente chiuso la strada al traffico veicolare per effettuare tutti i rilievi necessari e per favorire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

Aggiornamento: da ulteriori informazioni, sembrerebbe che la vettura fosse parcheggiata in modo irregolare e avrebbe quindi impedito il passaggio dell’autocarro, che è rimasto incastrato.