Ceranesi – Si sono svegliati con la casa invasa dal fumo e sono fuggiti dopo aver chiamato i vigili del Fuoco. Momenti di comprensibile terrore, nella notte, a San Martino di Paravanico, frazione del comune di Ceranesi in alta Valpolcevera dove una famiglia si è messa in salvo dopo aver scoperto un incendio divampato, sembra, nel locale della cucina.

All’arrivo dei vigili del Fuoco tutti gli occupanti dell’abitazione erano per strada e i pompieri hanno potuto iniziare subito le operazioni di spegnimento.

In breve le fiamme sono state domate e i pompieri hanno bonificato la casa per verificare la stabilità ed eventuali altri pericoli come fughe di gas.

L’incendio è divampato attorno alle 2 della scorsa notte.

In corso le verifiche per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Per gli abitanti della casa solo un brutto spavento e i molti danni.