Genova – Al via alle ore 23 in punto le prenotazioni per il vaccino anti coronavirus per le persone tra i 55 e 59 anni in Liguria.

Lo ha annunciato la Regione Liguria ricordando le modalità di prenotazione.

E’ possibile prenotare sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e domani, martedì 11 maggio, anche tramite numero verde, farmacie che effettuano servizio Cup e sportelli.

Il 17 maggio, la sera on line e il mattino dopo anche con tutti gli altri canali, si partirà con le prenotazioni per la fascia 50-55. Siamo arrivati all’81,3% di vaccinati over 80 vaccinati, e sopra il 60% per gli over 70: tutte le categorie prioritarie stanno marciando bene”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

“Il personale scolastico docente e non docente, di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13 maggio solo utilizzando il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali) – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Basterà chiamare dicendo di appartenere al personale scolastico con una sorta di autocertificazione e si otterrà l’appuntamento. Il personale scolastico, di tutte le età, che aveva già un appuntamento, poi sospeso, riceverà in queste ore un sms che fissa un appuntamento in automatico. Stiamo ragionando con il centro regionale del sangue per partire con le vaccinazioni dei donatori: entro la settimana comunicheremo le modalità”.

“L’incidenza del virus scende in tutta la Regione – aggiunge Toti – Oggi abbiamo 3 ricoveri in più, ma la media giornaliera è scesa di fatto a poco più di una decina al giorno, contro le molte decine di qualche settimana fa: siamo in una fase discendente abbastanza importante. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, un dato che conferma una incidenza in calo e quindi minori contatti tra persone infettate”.

“Per quanto riguarda proprio l’incidenza – spiega Toti – su 100mila abitanti a settimana è a quota 74 a livello regionale, con la Città metropolitana di Genova a quota 63, la provincia di Savona a 65, quella della Spezia a 88 e quella di Imperia a 83. Ci stiamo avvicinando allo standard della zona bianca, fissato a 50. Senza sperare di raggiungerlo nei prossimi giorni, si tratta comunque di numeri beneaguranti in vista dell’estate”.

“Sul fronte vaccini siamo al 93% del somministrato sul consegnato – conclude Toti -. Per quanto riguarda il fatto che l’Unione europea abbia sospeso gli acquisti di AstraZeneca, questo fatto non incide al momento sulla programmazione. Per quanti riguarda i numeri, la Liguria sale al 30,35 % per quanto riguarda la popolazione che ha effettuato la prima dose, contro il 27,9 % a livello nazionale, e al 16.57 % per quanto riguarda le seconde dosi contro una media nazionale del 12,3%. Siamo cresciuti sulle seconde dosi: questo weekend è stato dedicato in modo particolare ad esse”.