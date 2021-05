Genova – E’ ancora una mattinata di disagi alla circolazione stradale sulla rete ligure.

Incidenti, cantieri e piogge hanno causato il formarsi di diverse code in diversi tratti autostradali.

La situazione più grave, al momento, è quella segnalata sulla A10 tra Savona e Albisola, in direzione di Genova, con il tratto chiuso tra il bivio A10 Complanare di Savona e Albisola per incidente.

Sempre sulla A10, tra Varazze e Celle Ligure, un chilometro di coda si è formato per lavori.

In A7 Genova – Milano, coda in uscita al casello di Genova Bolzaneto per chi proviene dal capoluogo ligure a causa del traffico intenso.

Code per traffico intenso anche tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena e tra il bivio con la A12 e Bolzaneto, sempre per traffico intenso.