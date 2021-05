Genova – Ha colpito un uomo a calci durante una lite scoppiata in strada e lo ha lasciato privo di sensi, riverso sul marciapiede, in gravissime condizioni.

Per questo un genovese di 49 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio.

I poliziotti sono arrivati in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino, dopo la segnalazione di una violenta lite in strada.

Arrivati sul posto hanno trovato un uomo a terra, privo di sensi e con la faccia completamente insanguinata.

Grazie alla testimonianza di un presente, gli agenti hanno impiegato pochi minuti a rintracciare l’aggressore che tentava di allontanarsi in una via limitrofa.

L’uomo aveva ancora le scarpe piene di sangue per i numerosi e violenti calci in testa inferti alla vittima.

Intanto l’aggredito, un genovese di 43 anni, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino prima in codice giallo, poi in codice rosso visto l’aggravarsi delle sue condizioni.

Il magistrato di turno, informato del peggioramento delle condizioni del 43enne, ha disposto il trasferimento in carcere a Marassi per l’aggressore.