Genova – Al via da ieri sera alle ore 23 le prenotazioni per il vaccino anti coronavirus per le persone tra i 55 e 59 anni in Liguria.

E’ possibile prenotare sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e da oggi anche tramite numero verde, farmacie che effettuano servizio Cup e sportelli.

Partirà invece il 17 maggio, la sera on line e il mattino dopo anche con tutti gli altri canali, la prenotazione per la fascia 50-55.

Regione Liguria informa che siamo arrivati all’81,3% degli over 80 vaccinati e sopra il 60% per gli over 70

Il personale scolastico docente e non docente, di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13 maggio solo utilizzando il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali).

Basterà chiamare dicendo di appartenere al personale scolastico con una sorta di autocertificazione e si otterrà l’appuntamento.

Il personale scolastico, di tutte le età, che aveva già un appuntamento, poi sospeso, riceverà in queste ore un sms che fissa un appuntamento in automatico.

“Sul fronte vaccini siamo al 93% del somministrato sul consegnato – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Per quanto riguarda il fatto che l’Unione europea abbia sospeso gli acquisti di AstraZeneca, questo fatto non incide al momento sulla programmazione”.

Per quanti riguarda i numeri, la Liguria sale al 30,35 % per quanto riguarda la popolazione che ha effettuato la prima dose, contro il 27,9 % a livello nazionale, e al 16.57 % per quanto riguarda le seconde dosi contro una media nazionale del 12,3%.

Siamo cresciuti sulle seconde dosi: questo weekend è stato dedicato in modo particolare a queste ultime.