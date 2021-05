Genova – Sono 8 i decessi e 151 i nuovi contagi da Coronavirus riscontrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.931 tamponi molecolari processati a cui si aggiungono 2.920 test molecolari.

Dati in diminuzione, se associati anche all’andamento delle ospedalizzazioni che anche per oggi si confermano in calo.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è ha ribadito come i dati delle ultime ore, soprattutto per Genova, potrebbero presto portare alla zona bianca.

“Con 50 casi su 100mila abitanti a settimana – scrive il governatore – Genova ha un’incidenza da zona bianca e anche la Liguria ci va vicino, con 62 casi. I numeri stanno dando ragione a chi è stato ottimista: la curva del contagio scende, così come i pazienti ricoverati negli ospedali liguri che oggi sono 26 in meno, mentre la campagna vaccinale va avanti a pieno ritmo. Eliminiamo il coprifuoco e permettiamo agli italiani di tornare a vivere e lavorare”.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per territorio in base alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 20

SAVONA (Asl 2): 21

GENOVA: (Asl 3): 50

CHIAVARI (Asl 4): 5

LA SPEZIA (Asl 5): 19

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Giovedì, 13 Maggio 2021