Genova – Presidio e manifestazione quest’oggi del collettivo “Come Studio” per protestare contro l’accordo tra Confindustria e Università di Genova per l’attivazione di circa trenta borse di dottorato pensate in specifiche aree dell’economia ligure.

Gli studenti hanno fortemente contestato il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, disturbando il suo intervento con numerosi cori.

Il rettore non ha voluto lo sgombero degli studenti in presidio, sottolineando l’importanza del dialogo ma non ha incontrato i manifestanti ed è stato scortato dalla Digos.