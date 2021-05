Genova – Ha tentato di rapinare l’ufficio postale di corso Firenze, nel quartiere di Castelletto ma è dovuto fuggire e si è schiantato con lo scooter contro alcune auto finendo ferito a terra.

All’arrivo dei carabinieri, poi, il 45enne è stato soccorso e poi arrestato per la tentata rapina e i militari gli hanno contestato anche la rapina in una farmacia avvenuta poco prima in via Fieschi.

A inchiodarlo alle sue responsabilità l’abbigliamento usato per i due delitti. L’uomo ha tentato di rapinare l’ufficio postale indossando la stessa tuta sportiva con la quale era stato ripreso, poche ore prima, nella farmacia dove aveva messo a segno un colpo minacciando con un coltello il farmacista.

Ora l’uomo si trova in carcere dove resterà sino al processo per direttissima.