Recco (Genova) – Ancora un gesto di inciviltà, punito grazie alle telecamere di sicurezza.

E’ accaduto a Recco dove una donna, cittadina di Recco, ha abbandonato un bidone con della vernice nei pressi del punto di raccolta rifiuti in via Pastene e si è poi allontanata, ignara di essere stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza.

Le immagini registrate dal circuito e visionaste successivamente dagli agenti della Polizia Locale di Recco, hanno permesso di individuare la donna, ripresa mentre usciva dal cancello nei pressi dell’isola ecologica e pesantemente sanzionata.

Sanzionato anche un uomo che ha lasciato diversi sacchi neri nei pressi dell’isola ecologica di via San Rocco.

Gli uomini del comando di Recco sono risaliti all’identità dell’uomo grazie alla targa dell’auto scoprendo che si trattava di un furbetto seriale residente a Uscio che nel giro di pochi giorni ha ricevuto quattro verbali.

L’attività di controllo, come fa sapere il comune di Recco, proseguirò con il monitoraggio costante con pesanti sanzioni per chi lascerà rifiuti non conformi nelle isole ecologiche.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente Edvige Fanin spiegano: “Comportamenti del genere non fanno che minare il lavoro dell’amministrazione e l’impegno dei cittadini rispettosi delle regole e dell’ambiente. Il decoro della città passa attraverso il corretto comportamento di ogni singolo”.