Genova – Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini Varesano, a Sant’Eusebio.

L’intervento di riqualificazione, da poco terminato, ha portato i giardini a tornare completamente disponibili per bambini e residenti: 650 metri quadrati nel verde con un’area giochi completamente rinnovata e uno spazio di sosta con tavoli, panchine e nuove alberature.

L’inaugurazione del nuovo parco è avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessore alle manutenzioni Pietro Piciocchi e del presidente del Municipio IV Media Valbisagno Roberto D’Avolio.

Un intervento ta tempo richiesto dai cittadini, anche tramite una importante raccolta firme e con l’Accordo Quadro Vallate Genovesi della Direzione Facility Management – Settore Verde Pubblico e spazi Urbani – Ufficio Verde pubblico.

L’importo dei lavori è stato di 63mila euro e ha portato alla realizzazione di due zone funzionali distinte, sistemate a due altezze differenti.

A nord c’era uno spazio con blocchetti di cemento e un canestro in cattivo stato di manutenzione; a sud, più in basso, uno spazio verde sede di un ex campo da bocce.

Nel primo spazio è stata realizzata una nuova area giochi mentre nel secondo spazio un luogo di sosta e socializzazione. L’intera superficie è accessibile con precorsi pedonali pubblici e una strada carrabile privata a uso esclusivo dei residenti.

Per quanto riguarda l’area giochi, è stata sostituita la superficie anti-trauma, eliminando il canestro da basket e installando un gioco a castello con altalena e scivolo.

Si è inoltre proceduto alla manutenzione di tutta la ringhiera di perimetro e al ripristino di parti del parapetto.

Ripristinata anche la fontanella con l’installazione di un rubinetto a pulsante.

Nell’area è stata creata una nuova aiuola e sono stati posizionati tre cestini per la raccolta differenziata.

L’altro spazio – che era in cattivo stato manutentivo – è stato pulito dalle piante infestanti creando un’area per la sosta di circa 340 metri quadrati attrezzata con panchine e tavoli. Messi a dimora anche tre alberi di gelso.

L’assessore alla manutenzione Pietro Piciocchi spiega: “Continua la nostra operazione di rivitalizzazione e di riqualificazione dei moltissimi spazi verdi presenti sull’intero territorio cittadino. Dopo i lavori recentemente ultimati ai giardini Tito Rosina e le risorse impegnate, tra le altre, su Villa Scassi, Villa Banfi, Villa Duchessa di Galliera, Villa Pallavicini, Villa Rossi, Villa Rosazza, oggi siamo a Sant’Eusebio a testimonianza della nostra attenzione per tutti i quartieri della città. Non esistono spazi verdi più importanti di altri, ma il significato delle aree di questo tipo rivestono per le singole comunità è immenso in termini di socializzazione e sotto l’aspetto ricreativo. Proprio per questo motivo è massima la nostra attenzione alle richieste dei cittadini. Questo intervento nasce da una raccolta di firme alla quale noi, grazie al lavoro in sinergia con il Municipio, abbiamo saputo rispondere”.

“L’intervento è stato voluto fortemente dal Municipio il quale, tramite una mozione di Consiglio votata all’unanimità, ha dato voce alle richieste dei cittadini – ha sottolineato il presidente della Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – Il concetto di rigenerazione urbana passa soprattutto attraverso la riqualificazione di spazi come questo. In questi anni abbiamo puntato molto sul recupero di giardini e aree verdi a favore dei ragazzi, dalla realizzazione di classi all’aperto per la didattica a distanza alla manutenzione di aree gioco. Nel nostro territorio, per fortuna, abbiamo moltissimi giardini, tuttavia questo richiede un forte impegno per mantenerli in ordine e fruibili dai nostri ragazzi. Va ricordato che, sempre nella zona di Terpi, il prossimo anno inizieranno i lavori per realizzare un’importante operazione di consolidamento che darà vita ad una bellissima area verde a favore del quartiere e non solo”.