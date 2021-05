Savona – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera in un gravissimo incidente stradale tra Albissola Marina e Savona.

Il centauro viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e il motociclista è stato rianimato e stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20,30 in zona Madonnetta, sul lungomare Matteotti.

In corso le indagini per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità ma da una prima ricostruzione sembra non siano coinvolti altri veicoli.