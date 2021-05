Moneglia – Restano gravissime, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del 30enne che ieri sera è stato coinvolto in un incidente stradale nel centro di Moneglia, nel levante ligure.

L’uomo era alla guida del suo scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul marciapiede riportando diverse gravi ferite.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e il personale ha stabilizzato il ferito per poi trasgerirlo in codice rosso all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.