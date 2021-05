Genova – Incidente questo pomeriggio sulla strada del Termo, tra Rossiglione e Ovada.

Due auto, per cause che sono ancora in fase di verifica, si sono scontrate frontalmente in località Battura.

Due coniugi di 90 anni sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova per i traumi riportati nello scontro.

Secondo quanto finora riportato, i due anziani non sarebbero in gravi condizioni.

La strada del Termo al momento è stata chiusa e lo rimarrà fino a che le due auto incidentale non saranno rimosse dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Il transito per ora è consentito su una strada privata. E’ raccomandato a chiunque si trovi a passare nel tratto di usare massima prudenza e di moderare la velocità.