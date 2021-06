Genova – E’ dovuto intervenire l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, ieri pomeriggiom per soccorrere un ciclista finito in un bosco cadendo dal percorso dell’acquedotto storico in località Molini di Cicala.

L’uomo è caduto con la bici e si è procurato delle ferite all’addome.

Soccorso dagli uomini dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino, lo sportivo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino.