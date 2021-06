Genova – Si parte oggi con la Maturità 2021, la seconda in epoca Covid.

Un maxi orale di un’ora che vedrà impegnati gli studenti a partire da un elaborato scritto consegnato alcune settimane fa, un curriculum dello studente che farà da punto di partenza per l’esame.

Non solo, dunque, una prova orale ma la commissione, formata da sei professori interni e da un presidente esterno, potrà valutare una produzione scritta realizzata dai candidati.

540mila gli studenti di tutta Italia impegnati nella maturità, oltre 11mila in Liguria, che, quest’anno, fa registrare uno dei più alti tassi di non ammissione all’esame con il 5,2% degli studenti che dovranno ripetere l’anno.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha inviato un video di saluto agli studenti impegnati nella maturità: “Ci siamo arrivati, anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’esame. E’ un momento importante per la vostra vita, è un passaggio da quella parte in cui andavate a scuola, con i vostri compagni, a un’altra fase in cui ci saranno diversi modi di lavorare e di incontrarsi. Dovete fare un esame anche a voi stessi, per capire cosa avete imparato ma anche come vi siete trasformati e come siete cambiati in questi cinque anni. Fatelo con tutta l’attenzione che richiede un momento di grande rilievo ma con la gioia di andare in una nuova fase. Fatelo facendo un sorriso ai vostri compagni e ai vostri insegnanti. Forza ragazze! Forza ragazzi!