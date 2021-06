Genova – Si riunirà oggi il Comitato Tecnico Scientifico per decidere sulla possibilità di eliminare l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Il Cts è stato chiamato a dare il proprio parere sull’abolizione dell’obbligo che accompagna la popolazione da diversi mesi e se non ci saranno intoppi, sembra sia certa l’eliminazione della mascherina negli spazi aperti.

Non sarà però un “liberi tutti”: si potrà stare senza dispositivi di protezione delle vie aeree solo se all’aperto e in zone senza assembramenti, pronti a indossarli in caso di necessità.

Le indicazioni che arriveranno quest’oggi dal Cts conterranno una data di fine obbligo e le condizioni necessarie per scongiurare una risalita dei contagi mentre la campagna vaccinale procede, seppur con qualche rallentamento rispetto alle previsioni di alcune settimane fa.

Luglio sarà il mese dell’addio alla mascherina all’aperto: inizialmente si era fatta largo la possibile data del 15 luglio ma il provvedimento potrebbe arrivare con alcuni giorni di anticipo e c’è chi vede già in lunedì prossimo, il 28 giugno, il possibile “via libera”.

C’è chi non esclude che il provvedimento, invece, possa slittare al 1 luglio, ma un atteggiamento di maggiore cautela potrebbe essere quello prescelto con l’indicazione verso l’abbandono della mascherina all’aperto che potrebbe arrivare il 5 luglio, dopo i dati del monitoraggio settimanale del 2 luglio che daranno l’aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento dei contagi.

A proposito di contagi, i dati raccolti e analizzati dagli esperti confermano una bassissima possibilità di contagio all’aria aperta, se si mantengono in essere alcuni accorgimenti e questa linea sembra sposarsi perfettamente con le intenzioni di Draghi e dei ministri che indicano una riapertura graduale verso un progressivo ritorno alla normalità.

Come ribadito da più parti, l’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto non sarà un via libera: si dovrà continuare a indossarla nei negozi e nei centri commerciali, nei bar e ristoranti se all’interno e quando ci si alza dal tavolo, così come sarà mantenuta nei mezzi di trasporto locali, sui treni e sugli aerei.

Si attendono ancora le indicazioni per i vaccinati che potrebbero veder eliminato l’obbligo di mascherina anche al chiuso.

Franco Locatelli, presidente del Cts, aveva aperto alle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, parlando proprio dell’obbligo al chiuso, sosteneva che se sono presenti tutte persone vaccinate, allora la mascherina potrà essere tolta.