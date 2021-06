Il parziale cedimento dell’alta pressione anticiclonica permette l’arrivo di correnti umide da ovest che determina un inizio di settimana all’insegna del tempo variabile.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 21 giugno 2021

Al mattino cielo nuvoloso, in particolare sul centro-levante! Non si esclude qualche breve piovasco. Schiarite maggiori sull’imperiese.

Nel pomeriggio parzialmente soleggiato con nubi sparse ovunque.

Venti da sud est, sino a moderati.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve calo

Costa: min +19/23°C, max +25/28°C

Interno: min +9/20°C, max +25/29°C

Martedì 22 giugno 2021

Nuvolosità sparsa un po’ su tutta la regione, con tempo maggiormente soleggiato nella seconda parte di giornata lungo le coste.

Qualche fenomeno non escluso nelle zone interne.

Venti moderati da sud-est.

Mari: Poco mossi o mossi.

Temperature: Stazionarie.

Mercoledì 23 giugno 2021

Tempo ancora variabile ed incerto.