Genova – Forse un guasto o un corto circuito – ma non vengono escluse altre ipotesi – all’origine dell’incendio che ieri sera, intorno all 20,30 ha distrutto una barca a vela ferma nel piccolo porticciolo della Marina del Castelluccio, nel ponente genovese.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme vedendo il fumo nero che fuoriusciva dallo scafo e a chiamare i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti dal distaccamento di Multedo e dalla centrale di San Benigno.

Accertato che sull’imbarcazione non si trovasse nessuno, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno evitato l’affondamento dello scafo.

Iniziati subito i primi rilievi per accertare le cause del rogo. Non si tratta del primo incidente di questo tipo nella zona.