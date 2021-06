Ancora instabilità sulla Liguria a causa di correnti umide che attraversano la regione portando nuvole e possibili piovaschi isolati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 giugno 2021

Al mattino nubi costiere diffuse, più compatte sul settore centro-occidentale, dove non si escludono isolati sgocciolii; sereno o poco nuvoloso nel levante interno. Nel corso della giornata tempo stabile ovunque: aperture lato costa, specie su Riviera di Levante; cumuli pomeridiani nelle zone interne.

Venti: deboli / moderati al mattino generalmente meridionali, rinforza il marino sull’Appennino centrale nel corso della giornata; deboli, invece a regime di brezza, lungo la costa.

Mare mosso per onda lunga da sud-ovest, in calo dal pomeriggio.

Temperature: in lieve ulteriore calo sulle quote appenniniche.

Costa: min +19/23°C, max +25/29°C

Interno: min +10/20°C, max +24/30°C

Mercoledì 23 giugno 2021

In un contesto caldo e nel complesso soleggiato si potrà assistere al rapido passaggio di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata da ponente a levante; non si escludono sgocciolii

Venti a regime di brezza, occasionali rinforzi al passaggio del sistema nuvoloso.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: in aumento di qualche punto a levante, specie area spezzina.

Giovedì 24 giugno 2021

Giornata stabile e calda, picchi over 30°C a fondovalle