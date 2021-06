Borgio Verezzi – Ferite da arma da taglio alla schiena per una ragazza di 25 anni ricoverata nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte in via Matteotti, a Borgio Verezzi.

La giovane è stata soccorsa dal 118 dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello o con un oggetto affilato e tagliente.

I militi della Croce Bianca di Finale Ligure l’hanno stabilizzata e poi l’hanno trasferita il più rapidamente possibile all’ospedale dove i medici le hanno assegnato il codice rosso, il più grave.

Indagini in corso per stabilire chi abbia ferito la ragazza e in quali circostanze. Nelle prossime ore la giovane verrà ascoltata dalle forze dell’ordine per cercare di risalire al responsabile del gesto.