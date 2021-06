Genova – Sono stati denunciati dalla Polizia di Stato i due francesi, entrambi di 41 anni, fermati a bordo di un’auto senza targa posteriore e con dello spray urticante nell’abitacolo.

I poliziotti lo hanno notati in piazza Corvetto e vedendo l’assenza della targa posteriore, hanno deciso di fermarli.

I due non sono riusciti a dare una spiegazione concordante riguardo la mancanza, destando i dubbi degli agenti.

Gli uomini della Polizia hanno quindi proceduto a una perquisizione del veicolo rinvenendo, all’interno del vano portaoggetti, una bomboletta spray a base di gas CS cristallizzato, vietato in Italia.

Accompagnati in ufficio per accertamenti, il conducente ha opposto resistenza gesticolando in modo aggressivo, rifiutandosi di consegnare le chiavi del veicolo e di entrare in Questura.

Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa per l’assenza della targa mentre il veicolo è stato sottoposto a un fermo di tre mesi.

Per entrambi è scattata la denuncia per oggetti atti a offendere in concorso mentre per il conducente anche la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale.