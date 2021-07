Genova – Nascondeva oltre 400 grammi di cocaina purissima in un buco scavato dietro ad un calorifero. Un 57enne italiano è finito in manette, nel quartiere di Sampierdarena per le indagini degli agenti del commissariato di Cornigliano.

Gli agenti erano sulle tracce di uno spacciatore e stavano controllando da tempo l’uomo. Durante un controllo in strada l’uomo è apparso particolarmente nervoso e si è deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati trovati oltre 400 grammi di cocaina nascosti in un buco scavato dietro ad un calorifero.

Nel nascondiglio sono stati trovati 429,25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione elettronico e due cellulari.

Inoltre all’interno di due cassette di sicurezza venivano rinvenuti circa 23mila euro ragionevolmente riconducibili all’attività di spaccio dato che l’uomo risulta disoccupato da diversi anni.

Il Magistrato ha disposto che l’uomo venga trasferito nel carcere di Marassi in attesa di giudizio.