Tir in fiamme sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Prà e Pegli in direzione centro.

Poco prima delle 08:00, sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione di Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme in galleria all’altezza del km 8.

Sul luogo dell’evento, dove sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco,i soccorsi sanitari, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Genova, il traffico attualmente è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Genova.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova dopo l’uscita obbligatoria a Genova Pra’ si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pegli.