Genova – Finale degli europei di Calcio in piazza per i genovesi che avranno a disposizione due maxi schermi installati in piazza De Ferrari e al Porto Antico nella serata del 11 luglio.

A darne notizia il sindaco Marco Bucci che ha dato appuntamento domenica 11 luglio alle 21, per assistere alla partita che potrebbe regalare all’Italia una vittoria tanto attesa ed ambita.

Il sindaco Bucci ha chiesto le autorizzazioni necessarie al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della Prefettura.

Previsti maxi controlli e tolleranza zero dopo gli episodi visti ieri sera, durante e dopo la partita con la Spagna.

Mascherine quasi scomparse, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e assembramenti erano la norma, con grave rischio di propagazione del coronavirus proprio nella fascia di popolazione meno vaccinata.

Festa dunque ma nel rispetto delle normative vigenti che prevedono obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto quando non è possibile rispettare il distanziamento e il divieto di assembramento.

Le forze dell’ordine vigileranno in forze sul rispetto delle norme anche nei dehor e nelle piazze.