Ceriale – Indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 23,30, in un edificio apparentemente abbandonato che si trova in via Burrone.

Alcuni passanti hanno notato del fumo che fuoriusciva dall’edificio ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti e dopo aver verificato che all’interno non si trovava nessuno, hanno velocemente spento le fiamme.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Molto probabilmente la palazzina, disabitata, era stata occupata abusivamente da persone che hanno acceso in modo maldestro un fuoco.